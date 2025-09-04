Sassari, dal Comune altri 300mila euro per il sostegno agli affittiNuovo stanziamento per soddisfare tutte le 1277 domande per i contributi destinati alle locazioni
Stanziati altri 300mila euro dal Comune di Sassari per il sostegno ai canoni di locazione. La determina dirigenziale dell’assessorato delle Politiche della Casa dà il via libera all’impegno di spesa ratificato dal consiglio comunale lo scorso luglio. Una somma che andrà ad aggiungersi agli oltre 2 milioni e 600mila euro con cui si era già finanziato il “Bando per l’assegnazione dei contributi ai canoni di locazione”.
La cifra ha permesso di erogare il beneficio a 1040 persone sulle 1277 domande ammesse. I 300mila euro impegnati sono necessari, come specifica la determinazione, “alla erogazione del contributo spettante ai beneficiari collocati nelle posizioni dalla n°1041 alla n°1277”.