I Candelieri di Sassari entrano nell’era digitale. Un finanziamento della Regione Sardegna da 90mila euro ha permesso di sviluppare un'applicazione in Realtà Estesa (XR) dedicata proprio al simbolo cittadino, fruibile attraverso visori Meta Quest 3.

L’applicazione farà il suo debutto sabato 2 e domenica 3 maggio, in occasione della manifestazione Monumenti Aperti e sarà possibile utilizzare i visori nell'Archivio storico comunale “Enrico Costa” e nel Palazzo di Città, inseriti nella rete culturale e museale Thàmus.

L'applicazione, sviluppata dalla startup sassarese XRIT (eXtended Reality Internet of Things) si articola in quattro sezioni principali – Candelieri, Storia, Media e Gamification – navigabili tramite un'interfaccia intuitiva controllabile con i movimenti delle mani o attraverso il controller. I visitatori potranno così interagire con modelli tridimensionali dei Candelieri, accedere ad approfondimenti storici disponibili in italiano e in inglese, accessibile in questo modo anche ai turisti stranieri attesi in città per l’appuntamento di inizio maggio.

L’esperienza XR è progettata pure per essere inclusiva e fruibile anche da utenti con disabilità sensoriali, motorie e cognitive. Intanto si pensa al futuro del progetto che prevede, nei prossimi sviluppi, elementi di gioco interattivo, tour virtuali guidati, integrazione dell'intelligenza artificiale con assistenti virtuali e la possibilità di installare l'esperienza in contesti museali e spazi espositivi permanenti della città. L'intervento si inserisce nella strategia del Comune per la valorizzazione digitale del patrimonio culturale locale, con l'obiettivo di aumentare l'attrattività turistica della città e rafforzare l'identità culturale sassarese su scala internazionale.

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