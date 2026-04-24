271 stalli per la Cavalcata Sarda in programma a Sassari il prossimo mese di maggio. All’inizio erano 241, sulla base delle richieste ricevute dal Comune negli anni scorsi, ma le istanze pervenute nel 2026, riferisce Palazzo Ducale, sono state superiori. Per questo motivo la giunta, su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Lello Panu, ha deciso di estendere l’area mercatale aggiungendo altri stalli tra via Ozieri e i tratti di via Cavour e via Costa che dalla stessa via Ozieri si dirigono verso via Mazzini.

«Si tratta - spiega Panu – di una soluzione resa possibile dal fatto che già nel bando pubblicato un mese fa fosse stata contemplata l’eventualità di individuare, qualora le domande presentate avessero superato il numero di stalli previsti, ulteriori aree da destinare agli operatori».

L’amministrazione comunale aveva anche deciso di dividere le aree per la somministrazione di cibo e bevande da quelle per la vendita di tutti gli altri prodotti, in modo da garantire migliori condizioni di igiene e di decoro e rendere più fruibili gli spazi espositivi.

Sono 2166 i metri quadrati di suolo pubblico per gli operatori della somministrazione, 2061 quelli per commercianti e hobbisti, 670 per sedie e tavolini a disposizione di chi mangia e beve. Oltre alla consueta area riservata agli arrostitori, nel parcheggio tra piazza d’Armi e via Asproni, ce ne sarà una dedicata alla degustazione di piatti tipici e fast food e che si estenderà lungo un percorso a ferro di cavallo sino al primo tratto di corso Margherita di Savoia, di fronte alla chiesa di San Giuseppe.

Cibo e bevande anche attorno alla scuola elementare, tra la parte bassa di via Mazzini, via Enrico Costa e via monsignor Giovanni Masia, con la possibilità in queste ultime due di disporre di panche e tavolini. Somministrazione in esclusiva anche in via Cavour, alle spalle dell’ex carcere di via San Sebastiano, e all’interno dei giardini pubblici, tra via Enrico Berlinguer e viale Italia. Il mercatino di articoli commerciali e artigianali di varia estrazione si disporrà lungo tutta piazza d’Armi, via Enrico Berlinguer, via Giuseppe Manno, corso Francesco Cossiga e corso Margherita di Savoia.

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