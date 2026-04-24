Dopo anni di abbandono, l’Amministrazione comunale di Uri interviene per restituire funzionalità a un’importante struttura pubblica. Il campo da bocce e il circolo annesso versavano da tempo in condizioni di degrado: superficie ormai inutilizzabile, problemi di ristagno dell’acqua, infiltrazioni nel fabbricato e servizi non più fruibili. Una situazione che ha privato la comunità di un luogo storico di incontro e socialità.

Si prevede la realizzazione del campo da bocce con rifacimento completo del piano di gioco, una nuova struttura drenante per eliminare definitivamente i problemi esistenti e la sistemazione dell’area esterna, con recinzione, illuminazione e nuovo accesso. Inoltre verrà realizzato un fabbricato del circolo con interventi sulla copertura per risolvere le infiltrazioni, la riqualificazione degli ambienti interni ed esterni con tinteggiatura e ripristini, sostituzione dei sanitari e adeguamento degli impianti, oltre alla installazione di nuovi infissi. L’obiettivo è restituire alla cittadinanza uno spazio decoroso, sicuro e finalmente utilizzabile, favorendo la ripresa delle attività e dei momenti di aggregazione, attraverso un investimento complessivo di 80.000 euro, 40 mila grazie ad un contributo regionale ottenuto nel 2023 e 40 mila da fondi comunali.

Successivamente la struttura sarà affidata, tramite pubblico avviso, ad un’associazione locale che possa utilizzarla e valorizzarla al meglio.

Dopo l’intervento sul Parco di Sant’Antonio e sul campetto della scuola primaria, si prosegue nel percorso di recupero e valorizzazione delle strutture e delle aree comunali in disuso, attraverso interventi strutturali mirati e affidamenti di gestione capaci di restituire nuova vita a questi spazi, garantirne la conservazione nel tempo e assicurarne una piena fruizione da parte della collettività.

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