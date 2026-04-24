Sennori sceglie alcune personalità importanti per omaggiarle grazie al loro impegno quotidiano nel proprio lavoro professionale. Nel mese di maggio si svolgerà la prima edizione del “Premio Sennorese d’Oro”, l’onorificenza istituita dal Consiglio comunale di Sennori, su iniziativa della consigliera con delega alla Pubblica istruzione, Leonarda Casu, condivisa da tutta la Giunta, con cui ogni anno sarà conferito un riconoscimento a coloro i quali si siano particolarmente distinti, con il loro lavoro e con le loro azioni, nel divulgare la cultura, le tradizioni, la storia di Sennori e nel dare lustro al loro paese d’origine.

Al termine di un approfondito lavoro di analisi, la Commissione consiliare permanente ha scelto sei personalità (in diversi ambiti) che il 29 maggio, nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà alle ore 19 al Centro culturale “Antonio Pazzola”, in via Farina 32, riceveranno l’onorificenza.

Le sei persone scelte sono: Salvatore Dettori, medico odontoiatra, autore di numerosi studi e pubblicazioni di rilevanza scientifica internazionale; Peppino Tanti, pesista, medaglia di bronzo al Campionato del Mondo del 1970 e olimpionico nel 1972 e 1976; Bruno Maccioccu, ciclista, dominatore della scena regionale negli anni Settanta; Tore Matzau, musicista tra i più rinomati in Sardegna nel panorama del “Canto a chitarra”; Giangiacomo Ibba, imprenditore, amministratore delegato di Crai Secom e presidente della “Fratelli Ibba”, azienda premiata con il “Best Managed Companies Award”; Gavinuccia Denti, “Gavi”, una delle artiste più poliedriche e longeve della Sardegna. Ognuno di loro riceverà come simbolo dell’onorificenza assegnata una scultura in ceramica, realizzata a mano, che raffigura l’abito tradizionale di Sennori.

«L’Amministrazione ha portato avanti fin dall’inizio l’idea di conferire il giusto riconoscimento alle personalità locali che con le loro azioni nei vari ambiti professionali, sportivi, culturali, hanno dato lustro a Sennori», spiega il sindaco, Nicola Sassu. «Il Premio Sennorese d’Oro è il compendio di un lavoro lungo e approfondito, condiviso con il Consiglio comunale e gli uffici, che ha portato alla definizione prima di un regolamento ad hoc, e poi alla scelta motivata dei protagonisti di questa prima edizione».

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