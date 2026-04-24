Il Consiglio direttivo del Parco nazionale dell’Asinara completa il quadro delle nomine e la composizione dell’organismo di indirizzo politico, con i previsti 8 consiglieri oltre al presidente Gianluca Mureddu. In occasione della seduta, programmata mercoledì scorso nella sala consiliare di Stintino, è stata annunciata la nomina ufficiale di Giulia Pireddu di Sassari, espressione delle Associazioni ambientaliste, e Giancarlo Lauriano di Sassari per Ispra.

Gli altri componenti – i sindaci di Porto Torres e Sassari, Massimo Mulas e Giuseppe Mascia, le sindache di Castelsardo e Stintino, Maria Lucia Tirotto e Rita Limbania Vallebella, tutti rappresentanti della Comunità del Parco, oltre ad Ilaria Faedda, in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente, e Gianni Tilocca in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura – tutti nominati con la firma del decreto ministeriale del 2 febbraio scorso. La governance dell’Ente Parco si completa anche con la nomina di Ilaria Faedda nella Giunta esecutiva al fianco del presidente dell’Ente Parco, Mureddu e del vice Mulas. Una composizione che rispecchia l’esigenza di rappresentare i comuni dell’area vasta, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio in un percorso comune verso lo sviluppo dei temi relativi alla tutela ambientale e al turismo all’Asinara. La riunione del direttivo del Parco ha visto l’approvazione di diversi punti all'ordine del giorno di particolare rilievo, fra cui l’approvazione dell’accordo quadro tra il Parco Asinara e l’Università statale di Milano per la nascita di percorsi di alta formazione sull'isola. Il prossimo direttivo si svolgerà in un altro comune rappresentato, secondo un sistema di rotazione e nell'ottica di una presidenza itinerante, voluta per coinvolgere i cittadini di tutti i comuni del Golfo dell’Asinara.

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