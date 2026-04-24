Ubriaco dà un pugno sul volto di un carabiniere. È successo ieri notte, intorno all'una, a Porto Torres, quando un 42enne del posto, in stato di alterazione alcolica, ha dato in escandescenze vicino a un bar.

Sono arrivati i carabinieri che hanno provato a fermarlo ma questi ha reagito con violenza sferrando un colpo sulla faccia di un militare dell'Arma e venendo subito dopo bloccato.

Oggi il 42enne, in tribunale a Sassari, ha partecipato all'udienza di convalida, difeso dall'avvocato Claudio Mastandrea, dovendo rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

La giudice Marta Guadalupi, convalidato l'arresto, ha disposto che l'uomo torni in libertà.



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