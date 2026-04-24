Porto Torres, colpisce con un pugno un carabiniere: arrestatoIl 42enne ha dato in escandescenze vicino a un bar, in tribunale a Sassari l’udienza di convalida
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ubriaco dà un pugno sul volto di un carabiniere. È successo ieri notte, intorno all'una, a Porto Torres, quando un 42enne del posto, in stato di alterazione alcolica, ha dato in escandescenze vicino a un bar.
Sono arrivati i carabinieri che hanno provato a fermarlo ma questi ha reagito con violenza sferrando un colpo sulla faccia di un militare dell'Arma e venendo subito dopo bloccato.
Oggi il 42enne, in tribunale a Sassari, ha partecipato all'udienza di convalida, difeso dall'avvocato Claudio Mastandrea, dovendo rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
La giudice Marta Guadalupi, convalidato l'arresto, ha disposto che l'uomo torni in libertà.