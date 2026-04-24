I paesaggi e la cultura celtica vengono evocati dall’arpa di Beatrice Melis. Si intitola “Viaggio in Irlanda” il concerto in programma domenica alle 18.30 nella Biblioteca Francescana di Santa Maria di Betlem, a Sassari. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il repertorio alternerà il ritmo incalzante di gighe iconiche, come Morrison’s Jig e la celebre The Butterfly, alla struggente dolcezza di classici intramontabili quali Danny Boy e Down by the Salley Gardens. La scelta della Biblioteca Francescana, luogo di valore storico e spirituale, contribuirà a creare un’esperienza immersiva in cui la musica dialoga con lo spazio e con il pubblico.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Contrapunctum ETS e diretto da Laura Cocco, è inserito nel calendario del Festival Internazionale Contrasti 2026 - Spring edition, un progetto che mette insieme musica, territorio e valorizzazione culturale.

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