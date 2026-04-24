Porto Torres festeggia Santu Bainzeddu: benedizione in mareNei tratti stradali e pedonali interessati dalla processione, è disposta la sospensione del transito veicolare
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La città di Porto Torres si prepara a festeggiare, il 25 aprile, la commemorazione di “Santu Bainzeddu”, con la tradizionale processione e la benedizione del grano, che vede la partecipazione dell’associazione Intragnas.
Al termine della messa officiata dal parroco, monsignor Salvatore Masia, prevista alle 9 nella chiesetta di Balai lontano, dedicata ai massai, il corteo si muoverà dalla stessa percorrendo il tratto di pista ciclabile e pedonale, lungo la provinciale 81 per poi proseguire fino al piazzale antistante la spiaggia di Balai, dove si svolgerà il consueto rito della benedizione del mare.
Nei tratti stradali e pedonali interessati dalla processione, è disposta la sospensione del transito veicolare, compresi i velocipedi, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo religioso.
Nel pomeriggio dalle 13 l’associazione culturale Intragnas in collaborazione con la Basilica di San Gavino organizza un momento di condivisione tra musica e sapori antichi con un ricco menù a base di gnocchetti e porcetto, per riscaldare la festa in compagnia dei gruppi musicali Disco 70 e Alènu e sole band.