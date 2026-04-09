Completati i lavori per l’asilo di via Fais a Sassari, un’opera da 3 milioni e 283mila euro. Finanziato dal Pnrr, e per un milione dal Comune, la struttura del quartiere Monte Rosello è stata ricostruita dopo l’abbattimento della precedente e ospiterà, in mille metri quadri, 72 bambini suddivisi in 4 sezioni per le fasce di età da 0 a 12 mesi, da 12 a 24 e da 24 a 36. Mille anche i mq destinati al verde per un istituto realizzato con tecniche e materiali che garantiscono un basso impatto ambientale.

Come riferisce Palazzo Ducale, a parte una “scatola” che assicura ottime prestazioni dal punto di vista acustico e termoigrometrico, la scuola dispone di “un sistema di costruzione “platform frame” a pareti portanti e telai in legno lamellare, precoibentati con paglia compressa e pretrattata, confinati da perlinato in abete e lastre in gessofibra per completare e chiudere il pacchetto”.

Assicurata anche la climatizzazione con alimentazione elettrica a pompa di calore, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione regolabile in funzione degli apporti esterni di luce diurna, sensori di presenza, tre ampi lucernari negli spazi comuni.

La Società Poseidon Consorzio Stabile scarl di Miglianico ha vinto l’appalto per la progettazione e la realizzazione mentre l’esecuzione delle opere è stata affidata alla Società consorziata AT&T srl di Sassari, e il progetto esecutivo è stato redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti IP Ingegneria srl. Nella giornata di oggi la Commissione Lavori Pubblici ha fatto un sopralluogo della struttura, insieme all’assessore competente Salvatore Sanna. È, dichiara quest’ultimo, “un intervento al quale l’amministrazione tiene tantissimo, perché restituisce alla comunità una struttura efficiente, funzionale e innovativa, almeno per Sassari”. “Un’opera - conclude - che la precedente amministrazione aveva appena iniziato e che l’amministrazione Mascia ha completato in un anno e mezzo”.

© Riproduzione riservata