Volano gli stracci nel centrodestra alla vigilia delle elezioni per la Città Metropolitana di Sassari. Dopo che Forza Italia e Riformatori sardi hanno scelto di aderire alla lista unica giudicando la contrapposizione della propria famiglia politica come “sterile”, interviene Antonello Peru che rispedisce le accuse al mittente.

L’esponente di Sardegna al centro 20venti sostiene che, mercoledì scorso, FI e Riformatori avevano sottoscritto e condiviso i punti fermi della unità di coalizione in un comunicato stampa.

«Poiché la legge - riferisce Peru in una nota - prevede il voto riservato ai soli amministratori comunali, il centrodestra aveva scelto di non presentare una lista unitaria con il centrosinistra. Non per contrapposizione ideologica, ma per la consapevolezza che più liste avrebbero permesso di dare rappresentanza e voce anche a quelle comunità amministrate da sindaci civici, liberi da appartenenze partitiche».

Poi l’attacco: «Se Forza Italia e i Riformatori prima hanno sostenuto questa scelta democratica e oggi hanno cambiato rotta siglando un accordo di palazzo, dettato da fughe in avanti e opportunità personali, abbiano almeno il coraggio di spiegare con chiarezza ai propri amministratori le vere motivazioni».

«Noi, che siamo stati i promotori della legge istitutiva della Città Metropolitana di Sassari - conclude - continueremo a perseguire il dialogo e non la contrapposizione, con il centrosinistra e con il sindaco metropolitano, nell’interesse di tutto il Nord-Ovest della Sardegna».





