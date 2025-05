Otto mesi con pena sospesa per un 61enne dell’hinterland sassarese. Oggi in tribunale a Sassari il giudice Paolo Bulla ha disposto la condanna per l’uomo, accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna nel periodo dal 2022 fino al 2024.

Secondo le accuse l’uomo avrebbe commesso centinaia di molestie, sia sulla posta elettronica che al telefono con messaggi del tipo "Ti distruggo", "Sei una m....", "Sei finita!".

Diversi gli epiteti rivolti alla donna, insieme a una sequela di offese che provocavano alla parte offesa un continuo stato di ansia aumentata poi da due episodi in cui l’uomo l’avrebbe aspettata fuori di casa per urlarle contro e in un'altra invece sarebbe entrato nel cortile della parte offesa sradicando la recinzione e distruggendo i fiori regalati alla signora dalla madre dell'imputato.

In discussione il pm Antonio Piras aveva sollecitato per il 61enne una condanna a un anno e sei mesi mentre la parte civile, rappresentata dalla avvocata Sabrina Mura, aveva chiesto 2mila euro di provvisionale. A difendere l’uomo la legale Rossana Macciocu.

