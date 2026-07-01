Chiusura al traffico di via Sebastiano Satta a Sassari da domani, 2 luglio, a lunedì 6. A rendere necessaria la misura sono le tante buche dell'acciottolato che pregiudicano la sicurezza del traffico veicolare.

I tecnici del settore Infrastrutture della mobilità, in seguito ad alcuni sopralluoghi, hanno rilevato la necessità di intervenire con urgenza, togliendo le parti di acciottolato ammalorate per rifare il fondo e ripristinare le pietre. E oggi il dirigente Roberto Campus ha firmato l’ordinanza con cui si dispone il divieto di accesso a via Pettenadu da piazza Tola e la chiusura al traffico di via Sebastiano Satta da via Pettenadu a corso Vittorio Emanuele dalle 7.30 di domani, giovedì 2 luglio, alle 8 di lunedì 6 luglio e fino alla fine dell’intervento.

Conclusi i lavori sarà necessario infatti mantenere la strada chiusa per circa tre giorni, in modo da garantire la maturazione del materiale utilizzato per fissare i ciottoli.



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