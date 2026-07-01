«Il livello di correttezza degli ultimi anni ha consentito di portare a casa una nuova visione della politica e mostrarla alla città. Quindi mi approccio a governare con la stessa voglia di 25 anni fa, quando iniziai la mia esperienza amministrativa in Consiglio. Da questa classe dirigente è partita la volontà di cambiare visione politica e pertanto porteremo le istanze che potrebbero cambiare le sorti di questa comunità».

Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, riconfermato alla guida della città ha aperto la seduta di insediamento del consiglio comunale, presieduto inizialmente dal consigliere anziano Gavino Ruiu, con un discorso in cui ha ricordato i cinque anni di mandato e delineato le prospettive future. Dopo la convalida dei consiglieri comunali eletti, unanime e favorevole, la seduta è proseguita con la surroga dei consiglieri, primi non eletti.

In aula siedono i consiglieri Pd, Gavino Ruiu, Alessandro Carta, Rossella Mellino, Gianpiero Madeddu, Massimiliano Ledda, Pinuccio Vacca e Claudia Pintus- per Alleanza Verdi e Sinistra i consiglieri Francesco Pintus e Antonio Cossu, mentre Giovanna Manca e Patrizia Madeddu per Orizzonte Comune e Anna Spanu per Porto Torres Avanti. Dietro i banchi della minoranza sette consiglieri, due eletti nella coalizione del centrodestra, con Gian Mario Sircana e Ivan Cermelli candidato sindaco. Nelle liste del gruppo sardista civico identitario, la consigliera Sara Dettori, candidata sindaca, Ico Bruzzi e Anita Giaconi di Sardegna al Centro, Carlo Cossu di Sardegna Vera e Costantino Biello del Psd’Az. Terzo punto all’ordine del giorno il giuramento del sindaco, seguito dalla nomina dei componenti la Giunta- Maria Bastiana Cocco alla Cultura, Gavina Muzzetto all’Ambiente, Antonello Cabitta assessore allo Sport, mentre Claudio Piras di Orizzonte Comune ha ricevuto la delega al Commercio, Cristina Capuana di Porto Torres Avanti, la delega all’Urbanistica, Gaetano Mura (vicesindaco) e delega al Bilancio.

Il consiglio ha eletto Giulia Manca presidente del Consiglio, con i due vicepresidenti Anita Giaconi e Gavino Ruiu. Infine la nomina dei due consiglieri componenti la Commissione elettorale: Rossella Mellino, Costantino Biello e Patrizia Madeddu.

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