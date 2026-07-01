Possibili chiusure prolungate dei passaggi a livello a Sassari. E’ la conseguenza del completamento dei test sui nuovi treni Atr 465, da parte della Rete Ferroviaria Italiana. Quest’ultima ha comunicato che, nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 luglio, tra le 23 e le 5, potrebbero avvenire chiusure prolungate dei passaggi a livello presenti lungo il tratto di linea Scala di Giocca – Sassari. Interessati anche i passaggi a livello presenti lungo la ex SS 127 bis (via Caniga pressi Atp, borgata di Caniga, località Molafà). Un avviso quindi per gli automobilisti che potranno risparmiarsi lunghe soste evitando, quando possibile, di passare vicino ai passaggi a livello durante le ore notturne tra il 3 e il 4.

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