Alghero, operatore ecologico sorpreso mentre si prepara una dose di eroina sul lavoroDurante il suo turno, si era allontanato dalla zona a lui assegnata per drogarsi sul mezzo di servizio
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Un operatore ecologico di Alghero è stato sorpreso dalla Polizia mentre stava preparando una dose di eroina sul mezzo di servizio, durante il turno di lavoro.
È successo questa mattina, quando gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero hanno sorpreso l’uomo in flagranza.
Il mezzo aziendale adibito alla raccolta porta a porta dei rifiuti ha attirato l’attenzione degli agenti perché era fermo da molto tempo davanti a un passo carrabile e al suo interno l’operatore armeggiava guardandosi intorno, senza svolgere alcuna attività lavorativa.
Così gli agenti hanno deciso di vederci chiaro e si sono avvicinati. Quando li ha visti, l’uomo ha cercato di disfarsi di una fialetta con del liquido giallastro, sversandola sul tappetino dell’autocarro. Accanto a sé aveva una siringa, un laccio emostatico e un accendino. Sul posto sono stati richiamati gli uomini della Scientifica, i test hanno confermato: la sostanza sversata sul tappetino era eroina.
La circostanza è stata segnalata all’azienda e gli accertamenti hanno consentito di accertare che l’uomo, durante il turno di servizio, si era allontanato dalla sua zona di raccolta per drogarsi. Una interruzione di pubblico servizio per cui è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.
(Unioneonline)