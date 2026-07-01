Un operatore ecologico di Alghero è stato sorpreso dalla Polizia mentre stava preparando una dose di eroina sul mezzo di servizio, durante il turno di lavoro.

È successo questa mattina, quando gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero hanno sorpreso l’uomo in flagranza.

Il mezzo aziendale adibito alla raccolta porta a porta dei rifiuti ha attirato l’attenzione degli agenti perché era fermo da molto tempo davanti a un passo carrabile e al suo interno l’operatore armeggiava guardandosi intorno, senza svolgere alcuna attività lavorativa.

Così gli agenti hanno deciso di vederci chiaro e si sono avvicinati. Quando li ha visti, l’uomo ha cercato di disfarsi di una fialetta con del liquido giallastro, sversandola sul tappetino dell’autocarro. Accanto a sé aveva una siringa, un laccio emostatico e un accendino. Sul posto sono stati richiamati gli uomini della Scientifica, i test hanno confermato: la sostanza sversata sul tappetino era eroina.

La circostanza è stata segnalata all’azienda e gli accertamenti hanno consentito di accertare che l’uomo, durante il turno di servizio, si era allontanato dalla sua zona di raccolta per drogarsi. Una interruzione di pubblico servizio per cui è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

(Unioneonline)

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