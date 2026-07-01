Sono aperte le iscrizioni all’ottavo Challenge Riviera del Corallo. La gara motoristica, prevista per domenica 19 luglio, è valida anche quest’anno come tappa del Campionato italiano.

Sarà disputata su tre manche, da tre giri ciascuna, sul percorso della Pista del Corallo che misura 1.270metri. Vincerà chi otterrà il miglior tempo in due delle tre porzioni di gara.

Sarà Fertilia a fare da location per verifiche tecniche e gli eventi che faranno da corollario alla manifestazione motoristica. Venerdì 17, apertura degli stand enogastronomici. Sabato 18, a partite dalle 15, verifiche tecnico/sportive in Piazza San Marco, a Fertilia, dove alle 20 è prevista la cerimonia di apertura con la presentazione dei piloti. Quest’anno ci sarà anche una sfilata di auto con protagoniste Ferrari e Alfa Romeo.

Domenica 19, dalle 8, tutti alla Pista del Corallo per il challenge. Intorno alle 19, la carovana si sposterà di nuovo a Fertilia per le premiazioni dei vincitori. La manifestazione motoristica è organizzata dal Team Alghero Corse in collaborazione con Aci Sport, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, Regione Sardegna e Coni-Comitato Provinciale Sassari.

© Riproduzione riservata