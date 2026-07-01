Si intensificano a Sassari i lavori per il polo intermodale della mobilità sostenibile nel quartiere di Santa Maria di Pisa. L’opera, finanziata con 1 milione e 695mila euro dal programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, rientra nel Piano di riqualificazione urbana dei quartieri periferici di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna.

Al momento sono in corso i lavori di sistemazione del parcheggio di via Paganini e delle fondamenta dell’edificio destinato al supporto dell’area ludico-sportiva, mentre domani si procederà con la scarificatura del manto stradale in via Donizetti. Per consentire le operazioni i cassonetti “traslocheranno” nel parcheggio antistante e sarà circoscritta l’area oggetto dell’intervento, dove si continuerà con la realizzazione delle piste ciclo-pedonali e la sistemazione dei parcheggi.

Negli obiettivi del progetto quello di dare un nuovo volto all’attuale capolinea della metropolitana di superficie a Santa Maria di Pisa facendolo divenire il principale polo intermodale per i flussi della mobilità sostenibile. Nello specifico l’opera, aggiudicata alla AT&T Srl Costruzioni Generali sotto la direzione lavori della Siproj Srl, avverrà tra via Donizetti, via Leoncavallo e via Cilea, e intende promuovere l’interscambio tra le auto private, le biciclette e i mezzi pubblici. L’area di parcheggio in via Paganini, ad esempio, sarà risistemata integrandola con uno spazio per la sosta delle biciclette mentre in via Donizetti è prevista anche la realizzazione delle piste ciclabili in continuità con quelle realizzate di recente. Alla riqualificazione generale si aggiunge il restyling dei percorsi pedonali, con l’obiettivo di ridurre la velocità delle auto. Previsto poi, come già annunciato, il rifacimento del campo sportivo che, al momento, versa in stato di abbandono e dove ne sorgerà uno polivalente, destinato a basket, calcio a cinque e pallavolo, insieme a un edificio dotato di impianti fotovoltaici e solare termico in copertura.

«Vogliamo incentivare l’uso della metropolitana di superficie e gli spostamenti a piedi o in bicicletta- aveva dichiarato qualche tempo fa l’assessore alle Infrastrutture per la mobilità e al Traffico, Massimo Rizzu, annunciando l’intervento -riducendo così i problemi di traffico e di sosta delle auto e migliorando la qualità delle condizioni di vita e di benessere del quartiere».

Nel secondo intervento contemplato dal Piano verrà coinvolta l’area tra via Baldedda, via Ruffilli, via Monte Furru e via Piredda, a Baddimanna. Per, aveva spiegato Rizzu, «ricucire Sassari 2 e Baddimanna attraverso la riqualificazione della viabilità esistente, l’integrazione con percorsi ciclabili e pedonali, la modifica dei parcheggi e dell’area mercatale e la sistemazione del verde».

© Riproduzione riservata