Il Comune di Ardara ha avviato i lavori per i marciapiedi e i sottoservizi della zona di via Bachelet per un totale di 250.000 euro.

L’impresa appaltatrice si è accantierata e ha iniziato le lavorazioni di rifacimento dei marciapiedi (ormai ammalorati) e la realizzazione ex novo dei sottoservizi.

La zona aveva necessità di interventi ormai non più rinviabili e finalmente, grazie al lavoro svolto, attraverso la ricerca di finanziamenti, la progettazione e le procedure per l’avvio della gara d’appalto, si è giunti all’inizio delle lavorazioni.

L’Amministrazione è consapevole che per i residenti della zona ci potrà essere qualche disagio, ma come sempre sarà ripagato grazie al lavoro ultimato.

Inoltre a breve il Comune sarà in grado di avviare altri 3 grandi cantieri per rendere Ardara più fruibile e decorosa. Una operazione voluta dal sindaco, Francesco Dui che, insieme all'amministrazione mira a migliorare l'estetica del paese, puntando anche al potenziamento dei servizi, alla sicurezza delle strade e dei marciapiedi.

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