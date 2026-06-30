Ritorna la rievocazione storica de "Il Viaggio del postale", l'iniziativa in programma dal 3 al 5 luglio che celebra l'antico collegamento via mare tra Stintino e Porto Torres, quando, agli inizi del Novecento, la barca a vela rappresentava l'unico mezzo per trasportare la posta e collegare le due comunità.

Un evento che restituisce valore a una pagina significativa della storia marittima del Golfo dell'Asinara, riportando al centro il mare come luogo di incontro, scambio e relazione tra territori.

Venerdì 3 luglio l’appuntamento è al Mut di Stintino alle ore 18 con la presentazione del XXXI Viaggio del Postale, mentre al porto Minori alle 20 si procede con l’annullo postale commemorativo.

Attraverso il racconto pubblico, l'annullo postale e la partenza simbolica dell'imbarcazione, l'iniziativa invita cittadini e visitatori a riscoprire tradizioni, ricordi e identità che hanno segnato la storia locale.

Domenica 5 luglio, l’appuntamento è Porto Torres, alle 9 presso la banchina Cormorano per la partenza del Viaggio del Postale. L'iniziativa è promossa dalla Lega Navale Italiana – Sezione Golfo dell'Asinara, con il patrocinio dei Comuni di Stintino e Porto Torres, ed è organizzata in collaborazione con il XVI Raduno dei 45.

Un'occasione per riscoprire il patrimonio storico e marittimo del territorio, attraverso una rievocazione che continua a tramandare il valore delle tradizioni e delle connessioni tra le comunità del Golfo dell'Asinara.

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