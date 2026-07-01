Forza Italia in centro storico a Sassari. Stasera gli azzurri, capitanati da Vanni Azzena, consigliere comunale e promotore dell’iniziativa, hanno attraversato Sassari Vecchia per incontrare i residenti.

«Ho organizzato la passeggiata», dichiara Azzena, «per dimostrare alla popolazione che Forza Italia c'è e sta rinascendo dopo un periodo di letargo e che è sempre vicino alla popolazione». Diverse le bandiere e i presenti, da Cecilia Cherchi, segretaria cittadina, al consigliere regionale Angelo Cocciu, al segretario regionale giovani, Marco Dettori, a Marina Puddinu, segretaria cittadina Azzurro Donna, al segretario provinciale, Nanni Terrosu.

«C'era una frase del nostro presidente Berlusconi che mi ha sempre colpito», spiega quest’ultimo il senso dell’escursione, «Forza Italia è il partito tra la gente, con la gente e per la gente, e quindi quale migliore occasione per sostenere l'iniziativa del nostro consigliere comunale? Per dimostrare che Forza Italia non è cambiata rispetto al passato, è sempre il partito della gente, con la gente e per la gente».

Il gruppo è sceso per Corso Vittorio Emanuele, inoltrandosi per via San Sisto e gli altri vicoli interni. «Non deve essere una passeggiata polemica- precisa ancora Azzena- Veniamo per sentire dagli abitanti della zona le varie problematiche che io, come consigliere comunale, riferirò in Consiglio e in commissione».

Tra le presenze del corteo anche alcuni appartenenti ad altre forze politiche, tra cui Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. E ci si chiede se possa essere un piccolo segno di una futura intesa alle prossime Politiche. «Lo deciderà chi è più in alto di noi», taglia corto Cocciu. Il quale aggiunge: «Vado d’accordo con tutti, anche con il Pd. Figuriamoci con quelli di Futuro Nazionale, che ben vengano».

© Riproduzione riservata