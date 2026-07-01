Via il muro di recinzione della cittadella sportiva di viale delle Vigne che si mette in “vetrina” con strutture riqualificate aperte alla città di Porto Torres. Le ruspe hanno demolito la struttura in muratura che delimita gran parte dei campi di calcio e degli impianti sportivi rimessi a nuovo, rendendo visibili al passaggio le strutture, grazie ad una recinzione sostitutiva in rete. Lavori che proseguiranno fino al 23 agosto, seguendo un preciso cronoprogramma.

I cartelloni pubblicitari sono stati rimossi e collocati sul lato opposto della strada, in sicurezza, a ridosso delle aiuole. Un progetto complessivo pari a 279mila e 340 euro, redatto dall’ingegnere Davide Muzzu, con intervento affidato alla società So.ge.ma che sta procedendo nei lavori di recinzione di tutti gli impianti sportivi, vecchi e di nuova realizzazione, che regalano un immagine nuova mettendo a vista, all’ingresso della città, una cittadella con strutture all’avanguardia e riqualificate. In via Falcone e Borsellino anche i lavori di ampliamento delle strutture del Tennis Club Porto Torres.

«Sono cominciati i lavori di movimento terra per procedere con la realizzazione di un grande impianto sportivo dedicato al tennis e al padel, - spiega Stefano Caria, presidente del Tc Porto Torres - a seguito dei pareri positivi espressi in sede di conferenza di servizi, che ci permettono di offrire alla città impianti capaci di ospitare tornei di livello nazionale e internazionale, eventi sportivi di richiamo in grado di valorizzare l’immagine di Porto Torres». Il progetto, redatto dai tecnici dello Studio 4E Ingegneria di Sassari, prevede l’ampliamento dell’impianto di tennis già esistente in viale delle Vigne, per un costo complessivo di circa 920mila euro, di cui il 55% è cofinanziato dal circolo sportivo.

Un piano che comprende due campi da tennis, di cui uno coperto e un altro idoneo per eventi internazionali, due campi da padel, di cui uno coperto, una club house polifunzionale, spogliatoi per atleti e un parco urbano. Prevista anche un’area esterna pavimentata per organizzare eventi, due piattaforme da destinare alle attività all’aperto e aree verdi attrezzate per atletica e fitness. A completare le opere anche un intervento di illuminazione con tecnologie Led e pannelli fotovoltaici.

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