Si è concluso nel pomeriggio di lunedì il trasporto sanitario d'urgenza di una bambina di due anni che, a causa di una grave patologia, necessitava di un trasferimento immediato dall'Ospedale Civile di Sassari al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

La missione aerea salvavita è stata effettuata da un equipaggio della 46esima Brigata Aerea di Pisa, che ha impiegato un velivolo C-130J. Questo particolare assetto dell'Aeronautica Militare permette l'imbarco diretto di una vettura sanitaria all'interno della stiva, un'esigenza tecnica fondamentale per garantire la continuità delle cure mediche e la massima tempestività nel trasferimento della piccola paziente.

Il volo d'urgenza è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari, che ha riscontrato l'imminente pericolo di vita della bambina. Il C-130J è decollato dalla base di Pisa ed ha raggiunto l'aeroporto di Alghero.

Allo scalo sardo sono state eseguite le operazioni di imbarco dell'ambulanza, all'interno della quale la bambina ha viaggiato costantemente assistita da un'equipe medica specialistica e dai propri familiari. Successivamente, il velivolo è atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino, da dove il mezzo di soccorso ha proseguito la corsa verso l'ospedale della Capitale. Conclusa la missione di soccorso, il C-130J ha fatto rientro alla base toscana per riprendere il normale servizio di prontezza operativa.

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