Tre giorni dove verrà mostrato il talento artistico delle studentesse e degli studenti provenienti dalle scuole di tutta la provincia di Sassari. L'Auditorium Polo Tecnico Devilla di Sassari ospita da mercoledì a venerdì la XXXI edizione della Rassegna Teatrale e Musicale organizzata dall'Istituto Comprensivo Latte Dolce-Agro.

Durante la manifestazione, il pubblico potrà assistere a un’ampia varietà di performance, dalle coinvolgenti esibizioni delle orchestre scolastiche degli Indirizzi Musicali alle emozionanti rappresentazioni teatrali, passando per le esecuzioni di gruppi orchestrali e corali. Lo spirito che anima la Rassegna è quello di offrire agli alunni una vetrina privilegiata per mostrare il frutto del loro impegno annuale, creando un ambiente di confronto costruttivo e crescita personale.

Molteplici gli obiettivi educativi e formativi: promuovere la crescita culturale, umana e sociale; favorire la conoscenza delle tradizioni, degli usi e dei costumi; valorizzare e tramandare, accanto alla lingua italiana, la ricchezza della musica, della cultura e della lingua sarda; esaltare le abilità artistiche e performative degli studenti, incoraggiandoli a esprimere al meglio il loro potenziale.

Le scuole partecipanti- Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, Istituto Comprensivo di Ossi, Istituto Comprensivo “Pasquale Tola”, Istituto Comprensivo Brigata Sassari, Istituto Comprensivo di Bono, Istituto Comprensivo San Donato, Liceo Coreutico e Musicale “D. Azuni”, Istituto Comprensivo di Ittiri-Usini, Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto e Istituto Comprensivo Latte Dolce-Agro che interverrà con contributi vari della scuola primaria e secondaria.

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