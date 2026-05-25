Incidente nel tardo pomeriggio a Sassari, all'incrocio tra via Pascoli e via Montello.

Una Dacia ha colpito in modo fortuito un'auto dei carabinieri che in quel momento stava svoltando. Dopo lo scontro è sopraggiuntaa una moto Honda Hornet, che è finita contro i due veicoli, provocando la caduta del conducente.

L'uomo è stato poi soccorso e trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso, in codice giallo. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche la polizia locale e i vigili del fuoco.

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