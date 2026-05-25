I giorni clou della Festha Manna hanno suggellato la vicinanza tra le comunità di Porto Torres e Sassari. Prima con il pellegrinaggio notturno, sabato scorso, e questa mattina con lo scambio delle chiavi tra i sindaci dei due comuni turritani, in occasione del solenne Pontificale, presso la basilica di San Gavino, presieduto dall’Arcivescovo metropolita Francesco Soddu e concelebrato dai parroci e dai sacerdoti della diocesi che terminerà. «Questo scambio è un rito che simboleggia l’appartenenza della basilica di Porto Torres alla municipalità di Sassari che aveva la cura di questa chiesa, e che prima riceveva e poi riconsegnava le chiavi al parroco della chiesa perché la custodisse e amministrasse», ha spiegato don Michele Murgia al termine della messa con lo scambio tra i primi cittadini di Porto Torres e Sassari, Massimo Mulas e Giuseppe Mascia, un rito simbolico che rappresenta la comunione tra le due città. Una cerimonia seguita dalla processione in onore del Santissimo Sacramento, da parte dell’arcivescovo metropolita, monsignor Soddu, terminata con la benedizione del mare, davanti alla Torre Aragonese.

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