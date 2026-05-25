Dal litigio coi genitori al carcere. Ieri a Valledoria un 38enne ha avuto un violento alterco coi familiari e questi si sono recati in caserma dai carabinieri. Anche il figlio li ha raggiunti, forse per dare la sua versione di quanto accaduto, ma, una volta trovatosi davanti ai militari, ha dato in escandescenze opponendosi alle forze dell’ordine e sfondando la porta antipanico della stazione. Fatto quest’ultimo che ha causato il leggero ferimento del padre.

I carabinieri hanno alla fine dovuto arrestare l’uomo, condotto oggi in tribunale a Sassari per l’udienza di convalida dove, difeso dall’avvocato Luca Sciaccaluga, ha risposto delle accuse di lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L’indagato, che stava già scontando una misura alternativa al carcere, avrebbe dovuto recarsi nei prossimi giorni in una comunità di recupero. Ma in considerazione di quanto accaduto la giudice Valentina Nuvoli ha disposto che l’uomo venisse portato in carcere. Il pm era Antonio Piras.

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