Visita inaspettata del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione della inaugurazione ufficiale dell’Ects Network Meeting 2026, l’incontro europeo dedicato al turismo sostenibile nelle aree protette che ha portato a Porto Torres, nella sede dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara, istituzioni, enti, professionisti e realtà internazionali impegnate nella costruzione di nuovi modelli di relazione tra turismo, ambiente e comunità locali. Un momento per raccontare obiettivi, temi, programmi e prospettive di un appuntamento che metterà l’Asinara e il territorio al centro di una riflessione europea sul futuro dell’isola.

«Sono venuto a Porto Torres dove l’Area marina protetta e la Guardia costiera con circa 2 mila interventi sono protagoniste della tutela», ha detto l’esponente del governo Meloni, «sul turismo sostenibile abbiamo cantieri aperti per oltre 1.200 chilometri di ciclovie nei posti più belli d’Italia, con diversi investimenti, compresa la Sardegna. Ho sentito oggi il presidente della Port Authority, Domenico Bagalà, con cui abbiamo discusso di porto e retroporto, dove sviluppare nautica da diporto e crociere. Sull’Asinara cercheremo di trovare soluzioni su come rendere fruibile questa perla unica che possiede un bagaglio di storia incredibile».

Il suo intervento davanti al presidente del Parco nazionale dell’Asinara e del direttore, Gian Luca Mureddu e Vittorio Gazale, ai sindaci di Porto Torres, Stintino e Castelsardo, rispettivamente Massimo Mulas, Rita Vallebella e Maria Lucia Tirotto. Presente anche il consigliere comunale Ivan Cermelli, la prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, l’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, i presidenti del Parco nazionale delle cinque Terre, dell’arcipelago Toscano e della Val Grande, Lorenzo Viviani, Matteo Arcenni e Luigi Spadone, oltre ad altri rappresentanti istituzionali. Dal 29 al 30 maggio prenderà il via a Stintino e nel Parco dell’Asinara l’opening della XXª edizione del Festival della Biodiversità. Due giornate dedicate al mare, agli ecosistemi, alla ricerca e alla tutela ambientale, tra conferenze, incontri, approfondimenti scientifici ed escursioni in uno dei luoghi più straordinari del Mediterraneo. Un appuntamento che avrà inizio a Stintino presso Le Tonnare, seguito da una visita sull’isola che mette al centro il dialogo tra territori, istituzioni, studiosi e comunità, per riflettere insieme sul futuro della biodiversità e sulla necessità concreta di proteggerla. Ieri per la prima volta dopo dieci anni, il Consiglio Direttivo di Europarc Federation è ritornato a riunirsi in presenza proprio all’Asinara, il primo dei tre gironi di incontro a Palazzo Reale: tre giorni di confronto internazionale tra visioni, tutela ambientale e futuro delle aree protette.

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