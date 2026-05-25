L’iniziativa, dal titolo “Intesa tra Università di Sassari e Xarxa Vives: la cultura catalana come ponte tra popoli” vivrà il clou venerdì dalle 12 nell'Aula Magna dell'ateneo sassarese. Ospite una delegazione internazionale della Xarxa Vives d’Universitats in occasione della firma di un accordo di cooperazione accademica e culturale.

Obiettivo dell’incontro è consolidare le relazioni scientifiche, culturali e accademiche tra la Sardegna e i territori di lingua catalana, valorizzando un patrimonio condiviso fatto di storia, lingua e identità comuni. Un legame particolarmente significativo per il territorio del nord Sardegna e per Alghero, città simbolo della tradizione linguistica catalana nell’isola.

Fondata nel 1994, la Xarxa Vives d’Universitats è una rete accademica internazionale senza scopo di lucro che riunisce 21 università di Catalogna, Comunità Valenciana, Isole Baleari, Catalogna del Nord, Andorra e Sardegna. Da oltre trent’anni promuove la cooperazione tra gli atenei aderenti nei campi della didattica, della ricerca e della cultura, favorendo al contempo la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico comune. Oggi coinvolge circa 500mila studenti, 31mila docenti e ricercatori e oltre 26mila unità di personale tecnico-amministrativo.

L’accordo che sarà sottoscritto a Sassari punta a rafforzare la collaborazione istituzionale negli ambiti accademico, scientifico, culturale e linguistico, con particolare attenzione allo spazio mediterraneo e al sistema territoriale Sassari-Alghero, aprendo nuove opportunità di mobilità, ricerca condivisa e progettualità internazionale.

Il programma della giornata si aprirà nella mattinata con la cerimonia ufficiale in Aula Magna e la firma del protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Sassari e la Xarxa Vives d’Universitats. Seguiranno gli interventi del Magnifico Rettore Gavino Mariotti, del delegato rettorale per la Xarxa Vives Roberto Madeddu e di Yvan Auguet, Rettore dell’Università di Perpignan Via Domitia, nonché attuale presidente della rete. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.00, la delegazione si trasferirà ad Alghero per una serie di incontri istituzionali presso il Comune di Alghero con il sindaco Raimondo Cacciotto, la Giunta comunale, la Consulta civica per le politiche linguistiche e rappresentanti del mondo scientifico e culturale cittadino.

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