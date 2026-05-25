Un altro tentato furto da Zara a Sassari. Intorno alle 16.30 i carabinieri sono intervenuti nell'attività di vendita di piazza Azuni dopo aver ricevuto la segnalazione che una persona stava provando a portare via dei prodotti. I militari dell'Arma hanno subito bloccato l'uomo il quale si è poi rivolto in modo minaccioso verso i commessi del centro commerciale.

Condotto in caserma è stato deferito in stato di libertà per tentato furto.

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