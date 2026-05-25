Rischia la paralisi e forse anche qualcosa in più l'Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari che da oltre sei mesi è senza un presidente, nonostante il Ministero dell’Università e della Ricerca abbia già ricevuto la terna dei candidati e tutta la documentazione prevista.

Il Direttore dell’Accademia sassarese, Daniele Dore, lancia l'allarme: «Ribadisco la mia forte preoccupazione. Sinora, assieme agli uffici amministrativi, ho messo tutto il mio impegno per ovviare al ritardo della nomina del Presidente nel mandare avanti tutto quanto necessario alla vita dell’Istituzione, ma dal 30 aprile, con la scadenza dei termini per l’esercizio provvisorio del bilancio, è scattato il blocco di ogni attività di spesa».

Col completamento della riforma il sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) ha equiparato Conservatori, Accademie di Belle Arti, ISIA e Accademie Nazionali alle università, garantendo un'istruzione di livello terziario parallela al sistema universitario. «Si tratta di un momento di grande importanza e di forte fermento culturale a livello nazionale, nel quale l’Accademia di Sassari è pienamente inserita e partecipe con attività in diversi settori: significativo ampliamento e qualità dell’offerta formativa, disponibilità di attrezzature all’avanguardia, spazi idonei nelle sue tre articolazioni urbane con la conclusione della ristrutturazione del corpo centrale di Via Duca degli Abruzzi, i nuovi spazi dell’Ex Mattatoio in convenzione con il Comune, finalmente aperti alla città anche con l’utilizzo dell’Auditorium, e la disponibilità di finanziamenti per la ristrutturazione del Masedu: somme ingenti e opportunità che rischiano di andare perdute a causa di questo blocco».

La Pro Direttrice vicaria Giuseppina Manca di Mores aggiunge: «Rischiano di essere danneggiati in modo irreversibile da questa situazione di stallo l’attività di ricerca con progetti in conclusione grazie ai fondi PNRR e in collaborazione con altre istituzioni AFAM e universitarie, l’avvio già nel 2024 dei primi dottorandi di ricerca diplomati all’Accademia Sironi, una serie di progetti sul territorio e in partenariato nazionale e internazionale che stanno costruendo percorsi e risultati di qualità e importante visibilità, gli stessi contratti di insegnamento in corso di assegnazione».

I deputati del Partito Democratico Silvio Lai, segretario PD Sardegna, e Irene Manzi, responsabile nazionale PD scuola e università hanno presentato qualche giorno fa un’interrogazione urgente al Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, «per conoscere le ragioni del ritardo, verificare lo stato dell’istruttoria e ottenere tempi certi per la conclusione della procedura di nomina».

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