Il Comune di Ittiri ha avviato le verifiche e il confronto istituzionale sulla nota del Mase del 19 maggio, relativa alla istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto con batterie di accumulo elettrochimico, con potenza pari a 470,4 MVA, e delle relative opere connesse.

Una decisione presa a seguito della ricezione della comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Mase - sulla verifica della procedibilità e avvio del procedimento per la valutazione del Progetto Ittiri Bess 2025-10-0001502.

Il Comune ha intrapreso alcune azioni di verifica tecnica sul progetto con presa in esame dagli uffici del settore tecnico comunale, che stanno provvedendo ad esaminare accuratamente gli elaborati progettuali, per poter formulare le necessarie osservazioni tecniche. Inoltre è stato chiesto l’intervento e il supporto dell'assessorato regionale agli Enti Locali con l'obiettivo di armonizzare le osservazioni che saranno inviate dal Comune con le linee di indirizzo regionali.

Infine il sindaco Antonio Sau ha sollecitato l'assessore regionale competente per un incontro pubblico da tenersi nel Comune di Ittiri con l'obiettivo di condividere le preoccupazioni dell'intera comunità riguardo al progetto in esame e definire, in un quadro di collaborazione istituzionale, le strategie di salvaguardia e tutela del territorio più efficaci.

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