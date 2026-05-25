Una turista francese di 69 anni è stata fermata a Porto Torres dai funzionari dell'Agenzia delle dogane mentre si imbarcava sul traghetto diretto a Tolone con 40 chili di sabbia, ciottoli e conchiglie asportati dalle coste del nord Sardegna.

Secondo i riscontri dei funzionari, ciottoli bianchi e sabbia finissima erano stati prelevati illegalmente dalla spiaggia Le Saline, a Stintino. La sabbia era nascosta nel bagagliaio ell’auto e sotto i sedili.

La donna, avendo violato la legge regionale 16 del 2017 che vieta l'asporto dai litorali di sabbia, ciottoli e conchiglie, sarà sanzionata con un ammenda che va da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro.

Il materiale rubato dalla spiaggia è stato sequestrato e nei prossimi giorni sarà riportato nel suo ambiente naturale.

(Unioneonline/A.D)

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