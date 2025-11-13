Arrestato un uomo a Sassari per atti persecutori.

Due giorni fa, di mattina, gli agenti della polizia di Stato hanno ricevuto la chiamata del lavoratore di un negozio che denunciava la presenza di una persona che chiedeva con insistenza della titolare dell’esercizio, madre di chi stava telefonando. La squadra mobile è intervenuta rintracciando subito la persona, già nota per atti persecutori nei confronti della medesima vittima. Questi, secondo le indagini, aveva sviluppato un’ossessione nei confronti della donna, iniziando a seguirla e a compiere condotte persecutorie cercando sempre di avvicinarla. Un comportamento che aveva condotto al suo arresto e alla successiva condanna con detenzione in carcere.

Nell'episodio di martedì l’uomo aveva provato a nascondere il volto, ma è stato comunque riconosciuto e poi fermato dai poliziotti.

Si è quindi appurato che l’uomo rivolgeva da tempo alla donna attenzioni indesiderate, arrivando a pedinarla e costringendola a una vita di paure e ansia.

Più volte denunciato aveva preso a minacciare di morte lei e i familiari. Arrestato, si trova adesso a Bancali a disposizione dell’autorità giudiziaria.

