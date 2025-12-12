È finito in carcere il 55enne sospettato di aver bruciato 4 auto, uno scooter, e una scala aerea nel cortile di Largo Budapest a Sassari.

L’uomo, Vladimiro Cabitza, 55 anni, residente in una delle tre palazzine, è stato arrestato e condotto a Bancali dopo che, stamattina, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e il garage del palazzo.

Secondo le accuse avrebbe dato fuoco ai mezzi nel giro di poco più di un mese. Il 55enne, che di dichiara innocente, si è sentito male in caserma ed era stato accompagnato al pronto soccorso, ma è stato subito dimesso. La titolare del fascicolo è la pm Maria Paola Asara.

