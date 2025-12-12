Sopralluogo del sindaco di Mores, Federico Tolu, insieme ai tecnici comunali e al personale Anas lungo il cavalcavia numero 79, che sovrasta la statale 131, a ridosso della zona industriale del paese.

Una prima ispezione per verificare le criticità presenti sul quel tratto di percorso stradale. Ormai il manto stradale delle rampe d’accesso é particolarmente compromesso, con rischi per la sicurezza, così come é totalmente assente la segnaletica orizzontale e verticale che crea forti disagi specialmente negli svincoli per la zona industriale.

«Abbiamo fatto chiarezza tra le competenze che sono suddivise tra Anas SpA e Città Metropolitana subentrata nella gestione della viabilità provinciale, - afferma il sindaco Federico Tolu- . A seguito di questo primo sopralluogo abbiamo già richiesto un ulteriore incontro per richiedere che vengano eseguiti con urgenza i lavori necessari per evitare ulteriori incidenti in un tratto di strada particolarmente trafficato».

Gli interventi considerati priorità per la sicurezza stradale verranno programmati nei prossimi incontri.

© Riproduzione riservata