Porto Torres, un nuovo parcheggio nella Cittadella sportivaSistemata una delle zone più frequentate dagli sportivi
Un nuovo spazio per le auto dopo l’opera di sistemazione che ha restituito decoro ad una delle zone più frequentate dagli sportivi a Porto Torres. Nel pomeriggio è stata ufficialmente restituita alla comunità l’area di parcheggio interna alla Cittadella Sportiva di viale delle Vigne: uno spazio ordinato e funzionale, pensato per migliorare l’accessibilità e la fruizione delle strutture sportive. Il parcheggio è dotato di stalli riservati alle persone con disabilità, agli atleti e ai fruitori degli impianti, oltre a spazi dedicati ai mezzi delle Forze dell’Ordine e di Soccorso, contribuendo a una gestione più efficiente e sicura dell’area.
La nuova area di sosta rientra nel più ampio programma di interventi di rigenerazione urbana realizzati dall’amministrazione comunale e rappresenta un ulteriore tassello del percorso di riqualificazione degli impianti e delle strutture sportive cittadine, con l’obiettivo di rendere questi luoghi sempre più accessibili, funzionali e integrati nel tessuto urbano.
Un intervento concreto che migliora l’organizzazione degli spazi e la qualità dei servizi a disposizione di cittadini, fruitori degli impianti sportivi e associazioni, rafforzando il ruolo della Cittadella Sportiva come punto di riferimento per la vita sportiva e sociale della città.