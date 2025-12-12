Un nuovo spazio per le auto dopo l’opera di sistemazione che ha restituito decoro ad una delle zone più frequentate dagli sportivi a Porto Torres. Nel pomeriggio è stata ufficialmente restituita alla comunità l’area di parcheggio interna alla Cittadella Sportiva di viale delle Vigne: uno spazio ordinato e funzionale, pensato per migliorare l’accessibilità e la fruizione delle strutture sportive. Il parcheggio è dotato di stalli riservati alle persone con disabilità, agli atleti e ai fruitori degli impianti, oltre a spazi dedicati ai mezzi delle Forze dell’Ordine e di Soccorso, contribuendo a una gestione più efficiente e sicura dell’area.

La nuova area di sosta rientra nel più ampio programma di interventi di rigenerazione urbana realizzati dall’amministrazione comunale e rappresenta un ulteriore tassello del percorso di riqualificazione degli impianti e delle strutture sportive cittadine, con l’obiettivo di rendere questi luoghi sempre più accessibili, funzionali e integrati nel tessuto urbano.

Un intervento concreto che migliora l’organizzazione degli spazi e la qualità dei servizi a disposizione di cittadini, fruitori degli impianti sportivi e associazioni, rafforzando il ruolo della Cittadella Sportiva come punto di riferimento per la vita sportiva e sociale della città.

