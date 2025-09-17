Commozione e strazio oggi a Sassari ai funerali di William Manca, trovato morto lo scorso 10 settembre nella strada vicinale Ponti Pizzinnu. Nella chiesa gremita dei Servi di Maria si è celebrato l'ultimo saluto per il 45enne sassarese, residente da sempre nel centro storico.

Il sacerdote don Eugenio Cavallo, che ha officiato la messa, ha introdotto la cerimonia ricordando di «dire sì alle cose buone, e no al male», un monito a più livelli pensando alla scomparsa dell'uomo. In prima fila i parenti di William, i suoi fratelli e la madre che ha pronunciato più volte il nome del proprio figlio.

Applausi all'uscita della bara e tante lacrime per il 45enne sulla cui fine indagano i carabinieri cercando di coprire i buchi della vicenda che lo riguarda. William Manca sparisce la notte del 6 settembre per essere ritrovato 4 giorni dopo in mezzo alla vegetazione, e in avanzato stato di decomposizione, in una discarica di rifiuti.

L'autopsia non ha riscontrato segni di violenza ma restano i dubbi su come sia finito in quel tratto di agro e se, per caso, qualcuno ve lo abbia portato. I militari, coordinati dal pm Ermanno Cattaneo, avrebbero concentrato la propria attenzione su alcune persone, possibili compagni di viaggio nell’ultima serata in cui William è stato visto vivo.

