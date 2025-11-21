Restituita alla famiglia la salma di Giovanni Carta, il 91enne deceduto nel reparto di Geriatria dell’ospedale Santissima Annunziata a Sassari, morte su cui la procura di Sassari ha aperto un’inchiesta.

Ieri il medico legale Franco Lubinu, su incarico della pm Erica Angioni, ha compiuto l’autopsia sul corpo dell’uomo, portato in pronto soccorso l’8 novembre per problemi intestinali. Il giorno dopo i figli notano delle ecchimosi sul volto giustificate dal personale sanitario con l’urto della testa dell’anziano sulla sponda del letto.

I familiari, informati nel frattempo dopo la tac di un ematoma nel cervello del 91enne, non credono a questa versione e temono invece che il padre sia caduto dalla lettiga, anche perché una successiva radiografia rivela anche due vertebre spezzate. Questo dettaglio non sarebbe stato riscontrato dall'esame autoptico. Per questo motivo sporgono denuncia ai carabinieri mentre Carta peggiora, versa in stato vegetativo e muore giovedì 13 novembre. I funerali si terranno domani, sabato 22 novembre, nella chiesa di Ottava, “Santissimo Nome di Gesù”, alle ore 10 e saranno officiati da don Tonino Sassu.

