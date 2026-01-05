Monte d'Accoddi
05 gennaio 2026 alle 18:19aggiornato il 05 gennaio 2026 alle 18:25
Porto Torres, auto fuori strada sulla provinciale 56: due feritiTrasportati all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale oggi sulla strada provinciale 56, in località Monte d'Accoddi, dove un’auto con a bordo due persone è finita su un muretto a secco.
I due occupanti, una volta stabilizzati in collaborazione con il personale sanitario del 118, sono stati fatti uscire dall’auto e poi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale di Sassari.
© Riproduzione riservata