Nuove strutture idrauliche nei comuni di Perfugas, Laerru, Bulzi. Per la giornata di giovedì 8 gennaio i tecnici di Abbanoa hanno in programma l’installazione di alcune nuove apparecchiature in tre Comuni del sassarese. Gli impianti saranno posizionati e predisposti al funzionamento nei “Pozzi Calaresu” in territorio del Comune di Perfugas, nel serbatoio di Monte Ultana in territorio del Comune di Laerru e all’interno del serbatoio del Comune di Bulzi. Si tratta di interventi necessari per rendere più efficiente l’uso di sorgenti in grado di sopperire alle situazioni di emergenza dovuta alla carenza di acqua. Durante i lavori, dalle 8.30 fino alle 19.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nei centri abitati dei tre paesi interessati dagli interventi: potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.I tecnici del Gestore unico garantiscono l’impegno per una ripresa celere del servizio, contenendo quanto più possibile l’orario di interruzione per anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo.

© Riproduzione riservata