Cede un cavo di acciaio e le decorazioni natalizie rischiano di cadere a terra, nel pieno centro di Porto Torres. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele, dove sono bastate alcune raffiche di vento per mettere a rischio le luminarie natalizie, grosse palle di Natale che addobbano la via principale con la loro imponenza e grandezza, fanno compagnia alle luci e agli abbellimenti che hanno accompagnato le festività, con effetti positivi per la bellezza e la grandezza, sfere multicolore che però non hanno avuto molta fortuna.

Alcune hanno perso vigore, altre hanno rischiato di cadere sull’asfalto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il cavo e rafforzato il supporto delle grandi palle, vere protagoniste del Natale, oggetto di scherno e di umorismo, ma anche di apprezzamenti. Per qualcuno argomento di discussione e di polemiche.

© Riproduzione riservata