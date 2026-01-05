Il comunicatore oculare per Alessandra arriverà il 9 gennaio. Lo fa sapere la Asl di Sassari, intervenendo per fare chiarezza sulle notizie diffuse riguardo al mancato recapito di ausili sanitari a una paziente di Alghero affetta da Sla.

L’Azienda sanitaria precisa che, a seguito della richiesta pervenuta al Servizio di Protesica del Distretto di Alghero, sono state immediatamente attivate tutte le procedure amministrative necessarie per il noleggio del computer.

Un passaggio già evidenziato pubblicamente dall’assessora regionale Desirée Manca prima delle festività natalizie.

L’Asl fa sapere inoltre che, trattandosi di un’apparecchiatura altamente specifica e non disponibile sulla piattaforma regionale SardegnaCat, si è proceduto rapidamente attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip.

L’iter si è concluso con la determinazione del Servizio Acquisti n. 1256 del 19 dicembre 2025, regolarmente pubblicata e verificabile sull’albo pretorio. Per quanto riguarda i tempi di consegna, l’Azienda tiene a sottolineare che i familiari della paziente sono stati informati dal Distretto che il comunicatore oculare sarà recapitato il prossimo 9 gennaio.

La Asl di Sassari ribadisce infine la propria disponibilità al dialogo con cittadini e rappresentanti del territorio, sottolineando l’importanza di fornire informazioni corrette e puntuali sulle procedure amministrative, al fine di evitare la diffusione di notizie inesatte o fuorvianti rispetto alla realtà dei fatti.

