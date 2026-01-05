Il “Deus ti salvet Maria” e il “No potho reposare” hanno portato questa mattina musica e serenità tutti i reparti di degenza e ambulatoriali presenti nell'ospedale “Antonio Segni” di Ozieri, coinvolgendo medici e l’intero personale sanitario, oltre ai pazienti.

L'iniziativa, denominata “Suoni e strumenti di solidarietà - Musica in corsia”, è stata promossa dalla Fondazione Maria Carta in collaborazione con la Asl di Sassari e con il patrocinio del Comune di Ozieri e dell’area territoriale di Goceano, Logudoro e Meilogu di Confcommercio Nord Sardegna.

Protagonisti la cantante Maria Giovanna Cherchi, il cantautore Beppe Dettori (chitarra e voce) e Vanni Masala (organetto). Momenti carichi di leggerezza, segnati anche da improvvisati e brevi accenni di “ballu tundu” dei presenti.

Prima dell’avvio del concerto itinerante, nello spazio dell’accoglienza all’ingresso della struttura ospedaliera, hanno preso la parola per un saluto e per presentare l’iniziativa Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, Piero Delogu, direttore generale facente funzioni della Asl 1, il dottor Alessandro Tucconi, direttore del SC di Medicina Interna, e il vescovo di Ozieri, monsignor Corrado Melis. Erano inoltre presenti Carla Fundoni, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale sardo, la dottoressa Gianfranca Nieddu, direttrice sociosanitaria della Asl, Bastianino Casu, presidente di Confcommercio Sardegna, Margherita Molinu, vicesindaca di Ozieri, il dottor Giuseppe Carta, direttore della SC di Chirurgia generale e di urgenza, e i rappresentanti delle Forze dell’ordine.

