È finito in manette a Castelsardo per detenzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di detenzione di eroina, cocaina, marijuana e hashish ai fini di spaccio. I militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo l’uomo mentre era alla guida della sua vettura.

Fermato dai carabinieri impegnati nei controlli della circolazione stradale, l’uomo, nervoso e infastidito a causa delle verifiche eseguite, aveva nascosto all’interno dell’abitacolo 2 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina, del peso complessivo lordo di 4,21 grammi, inoltre è datato scovato anche un bastone tonfa. I controlli sono stati estesi all’abitazione dell’uomo e qui sono stati trovati 2 bilancini di precisione, 1 grinder, la somma in denaro contante di 2400 euro, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio, e 9 grammi di marijuana, 0,45 grammi di hashish e 0,50 grammi di cocaina.

Lo stupefacente, il materiale per la pesatura della droga, il bastone sfollagente e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale il Giudice ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione presso un presidio delle Forze dell’Ordine.

© Riproduzione riservata