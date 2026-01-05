L’acqua c’è ma non si vede. In via Umberto Nobile a Sassari, quartiere di Latte Dolce, la distribuzione idrica da diversi mesi sta diventando un sogno.

«Per ore non abbiamo pressione- riferisce un residente, Giuseppe Pipia- e basta che chi abita al pianoterra apra il rubinetto per ritrovarsi al piano superiore a secco».

Impossibile farsi la doccia, oppure lavatrici e lavastoviglie vanno in tilt, esasperando gli abitanti. «Anche perché quando chiamiamo Abbanoa ci dicono che non rilevano alcun problema nelle condotte».

Le ragioni del disservizio, che coinvolge anche alcune vie limitrofe, sono al momento sconosciute e non paiono riconducibili alle colonne montanti, fatte ex novo, come alle condotte, anch’esse riqualificate.

Nei giorni scorsi si sono trovati proprio nella via il comitato di quartiere, i residenti, alcuni consiglieri comunali e i referenti di Abbanoa per capire cosa fare. Pure per i dirigenti dell’azienda, al momento, resta un mistero il flusso a singhiozzo e hanno garantito che, a breve, si attiveranno per i controlli del caso.

Tra gli indiziati il tratto che distribuisce l’acqua dalla fine di corso Pascoli al quartiere. Circa mezzo km di condotta che deve essere rifatto ex novo e che ancora manca all’appello tra i tanti interventi dell’azienda compiuti, o in fase di compimento, e che sono stati finanziati dal Pnrr.

