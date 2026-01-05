Cestini divelti, bottiglie spaccate, schiamazzi. Per i residenti di via dei Gremi a Sassari il weekend rappresenta un incubo da cui ci si risveglia solo il lunedì. «Decine di ragazzi - raccontano chiedendo l’anonimato - arrivano nel pomeriggio e vanno via a tarda notte». Nel mezzo il consumo smodato di superalcolici da parte di quelli che sembrano adolescenti, maschi e femmine.

«Si alterano sempre di più per tutto quello che bevono e cominciano a urlare, litigano e a un certo punto lanciano le bottiglie». Nei giardini della strada il cimitero di vetri e spazzatura distribuiti a terra rappresenta lo scenario che si ritrova l’operatore ecologico nelle prime ore del mattino. Stavolta è stato staccato anche un cestino dei rifiuti e buttato sul prato.

«Tutte le settimane è così- denunciano- Ci siamo lamentati tante volte senza avere alcuna risposta». La sensazione, concludono, è di trovarsi in ostaggio e di aspettare ogni volta il lunedì per essere liberati.

