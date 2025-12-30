Sassari, Antonio Cosseddu è il nuovo direttore del Museo SannaDal 1° gennaio sarà responsabile pure dell'altare di Monte d'Accoddi
Dal "Giorgio Asproni" al "Giovanni Antonio Sanna". Da Nuoro a Sassari, ma sempre per guidare un Museo Archeologico. La Direzione Regionale Musei Sardegna rende noto che dal 1° gennaio Antonio Cosseddu sarà il nuovo direttore del Museo Nazionale ed etnografico "Sanna" di Sassari e dell'altare prenuragico di Monte d'Accoddi, situato lungo la strada per Porto Torres.
Funzionario archeologo, il dottor Cosseddu ha guidato il Museo di Nuoro dal 1° settembre 2024. A Sassari succede alla dottoressa Elisabetta Grassi, prematuramente scomparsa qualche mese fa.
Da ricordare che già come direttore del Museo di Nuoro, Antonio Cosseddu sta portando avanti insieme alla Pinacoteca Nazionale di Sassari il progetto "Tappeti urbani", che mette insieme musica, arti visive, mito, design e rigenerazione delle periferie delle due città sarde.