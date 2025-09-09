Sassari, ancora senza esito le ricerche di William MancaHa 45 anni, non si trova dalla giornata di sabato: in tanti mobilitati anche durante la notte
Ricerche finora senza frutto di William Manca, quarantacinquenne sassarese scomparso sabato. Per tutta la notte i carabinieri, il soccorso speleologico, i vigili del fuoco, la polizia di Stato, con il contributo della Pubblica Assistenza Cmgs e delle guardie zoofile, hanno perlustrato i terreni tra Campanedda, dove è stato visto per l’ultima volta, Bancali, Saccheddu, San Giovanni e Li Punti.
Operativi pure un elicottero, insieme alle unità cinofile e ai droni ai raggi infrarossi, che si sono concentrati nella zona di via Era dove la cella del telefonino è stata agganciata per l’ultima volta.
Manca vive in centro storico ed è persona molto conosciuta a Sassari Vecchia.