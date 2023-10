Via da venerdì 13 ottobre, negli spazi della Promocamera di Predda Niedda a Sassari, all'edizione 2023 di Promo Autunno.

La fiera regionale, che durerà tre giorni (fino al 15 ottobre), sarà inaugurata alle 9 alla presenza del patron Claudio Rotunno, del sindaco di Sassari Nanni Campus, dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, del presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, del presidente della Promocamera, Francesco Carboni, dell’assessora alle Attività produttive, Alessandra Corda, dell’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba. Madrina d’eccezione del grande evento sarà Anna Falchi.

Media partner torna il Gruppo L’Unione Sarda, presente in fiera con Radiolina, collegamenti con i tg di Videolina, proposte dedicate per chi sceglie di abbonarsi e uno stand riservato alle iniziative editoriali del Gruppo - fra le altre Club Unione - e di Sardinia eCommerce.

L’ allestimento sarà composto dai settori Silver, Gold , Platinum , Wedding e Food, nei quali saranno inseriti tutti i comparti commerciali, dall’agroalimentare all’artigianale, dall’arredo al design e quindi industria, gioielleria e fashion, settore auto, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, energia, tecnologia, centri bellezza, acconciatori e tanto altro. Il settore Gold ospiterà i grandi eventi istituzionali, saranno presenti le maggiori istituzioni dell’isola e le più importanti associazioni di categoria, e sarà occasione di incontri e talk show in compagnia di esperti di vari settori quali design. Il Platinum invece ospiterà il massimo riferimento aziendale per raffinatezza e pregio. Il settore wedding, sempre di forte richiamo, sarà allestito come un vero e proprio set fotografico per matrimoni, con le sue sensazionali sfilate di moda a cura di Perez e Fatamadrina.

Nel settore food ancora una volta saranno protagonisti gli show cooking perfezionati da più di venti chef. Si terranno inoltre convegni dedicati al lavoro, al green, all’automotive, che saranno presentati nella sala stampa appositamente predisposta dalla Regione.

